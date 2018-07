Uffizi, inaugurata nuova Sala di Leonardo

Inaugurata oggi la nuova sala dedicata a Leonardo agli Uffizi. Dopo il riallestimento delle opere di Caravaggio e del ‘600, a febbraio, e della sala di Michelangelo e Raffaello, dello scorso mese, ora è il momento di Leonardo.

Nuova sala dedicata ai tre grandi capolavori di Leonardo da Vinci custoditi dagli Uffizi: la recentemente restaurata Adorazione dei Magi, l’Annunciazione e il Battesimo di Cristo (che l’artista realizzò insieme al Verrocchio).

Ad inaugurare il nuovo spazio (allestito grazie al sostegno degli Amici degli Uffizi e Friends of the Uffizi galleries) è stato oggi il direttore del museo Eike Schmidt.

Fino a ieri le opere stavano separate, al primo piano della galleria: l’Adorazione dei Magi da sola in un sala, il Battesimo e l’Annunciazione, insieme in un’altra. Ora sono ‘coinquilini’ di uno stesso spazio, le cui pareti sono caratterizzate da una tonalità di grigio molto morbida, quasi perlacea, per esaltare “la pienezza delle forme così tipica dello stile di Leonardo”, ha spiegato Schmidt. La sala é praticamente ‘dirimpettaia’ di un altro nuovo scrigno di tesori della galleria, recentemente creato: la stanza che accoglie insieme, ponendoli in dialogo, il Tondo doni di Michelangelo con capolavori di Raffaello Sanzio, tra i quali la Madonna del Cardellino.

Commenta Schmidt: “Questo dà la possibilità ai visitatori di vedere insieme le opere e fare dei confronti. Prima erano nella sale del pilastro, fuori cronologia”. Ora, invece, è stata ritrovata la cronologia temporale grazia alla nuova collocazione nella sala 35 dell’alta di ponente degli Uffizi. Infatti la Sala di Leonardo precede quella dedicata a Michelangelo e Raffaello.

Sottolinea, infatti, Schmidt: “Abbiamo aperto due porte che abbiamo notato nelle planimetrie del Settecento. Abbiamo visto che erano solo murate e quindi le abbiamo riaperte. Ora si può andare da Leonardo per arrivare alla sala di Raffaello, Michelangelo e Fra Bartolomeo”.