Turbativa d’asta: Csm sospende giudice di Pisa arrestato

La Sezione disciplinare del Csm ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il giudice Roberto Bufo, arrestato la scorsa settimana con l’accusa di far parte di un sodalizio criminoso che pilotava le aste al tribunale di Pisa. A chiedere il provvedimento erano stati sia il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio, sia il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

La Sezione disciplinare ha anche disposto il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di Bufo, sempre su richiesta del Pg della Cassazione e del ministro. Oltre alla sospensione cautelare obbligatoria in sede disciplinare, essendo il magistrato sottoposto a misura cautelare, la Sezione ha disposto anche la “sospensione facoltativa richiesta dal Ministro” visto “il significativo livello di consistenza probatoria” nella commissione “di reati gravi e il ruolo centrale svolto dal dott. Bufo nella loro ideazione, programmazione ed attuazione”, così come richiamato nella “motivazione del provvedimento restrittivo”. Bufo è stato arrestato lo scorso 9 gennaio, per corruzione in atti giudiziari, turbata libertà degli incanti, peculato, falso in atto pubblico nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova.