Tunnel Tav, Firenze: in manette Duccio Astaldi, presidente di Condotte spa

Duccio Astaldi, presidente di Condotte spa, l’impresa leader del settore costruzioni che controlla il consorzio Nodavia aggiudicatario dell’appalto fiorentino, è finito in manette per ordine del gip di Messina. L’inchiesta su una presunta tangente per alcuni lotti della Siracusa-Gela si riflette su Firenze.

Il gip di Messina ha disposto l’arresto di 6 persone tra cui Duccio Astaldi, presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, il presidente del consiglio di amministrazione della COSIGE Scarl Antonio D’Andrea e l’ex capo della segretaria tecnica dell’ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto.

Sono coinvolti in una inchiesta che ha ad oggetto una presunta tangente per i lavori di realizzazione di tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela. La misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario del Consorzio Autostrade Siciliano, Gaspare Sceusa. Astaldi, D’Andrea, Polizzotto e Sceusa sono stati posti ai domiciliari. Misura cautelare in carcere, invece, per il finanziere Nicola Armonium e Antonino Gazzarra, vicepresidente del Cas. Le accuse formulate dalla Procura di Messina sono, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, abuso d’ufficio e corruzione.

L’indagine, che nasce da una segnalazione alla procura della città dello Stretto da parte del Tar, a cui avevano fatto ricorso le ditte escluse dalla gara di affidamento dei lavori, è stata coordinata dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia. Oltre ai sei colpiti da misura cautelare, sono coinvolte nell’indagine cinque persone, tra cui i componenti della commissione che avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte per l’affidamento delle opere: Pietro Mandanici, Sebastiano Sudano, Antonino Recupero e Corrado Magro. Indagato anche Maurizio Trainiti, direttore generale pro-tempore del Cas. Il Consorzio Autostrade, solo una settimana fa, è stato al centro di un’altra inchiesta della procura di Messina che ha ipotizzato a carico di Sceusa, tra gli altri, il reato di disastro ambientale per i lavori di messa in sicurezza del tratto dell’autostrada Messina-Catania interessata dalla frana di Letojanni.

Astaldi seguiva di persona il progetto Tav, dall’avanzamento dei cantieri all’infinito iter burocratico, che ancora blocca i lavori dell’Alta velocità fiorentina. I cantieri della stazione Foster stanno lentamente procedendo, ma è lo scavo del tunnel deve essere ancora iniziato.

Durante la campagna elettorale, il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio annunciò a Firenze che i lavori del tunnel erano ormai imminenti. E che l’avvio dello scavo sarebbe scattato a breve. Era l’ennesimo annuncio di inizio lavori, dopo rinvii su rinvii.