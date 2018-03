Tumori: agopuntura e yoga contro effetti collaterali chemio

In Toscana alcuni trattamenti complementari sono già inseriti nel percorso assistenziale oncologico, in particolare all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze e presso l’Azienda ospedaliera di Pisa. Il puinto in un convegno

Impiego di sedute di agopuntura, di terapie mente-corpo e dello yoga per ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia nella cura dei tumori, come vampate di calore e dolori articolari. Se ne è parlato nel corso del convegno internazionale sull’oncologia integrata in corso a Firenze.

Tra gli argomenti trattari nel corso dell’evento, proprio quello dell’uso complementare delle tecniche di medicina tradizionale cinese come strumento per alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita dei malati di cancro. Al centro della discussione anche la creazione di una formula a base di erbe per l’integrazione di diversi tipi di trattamento del cancro, principalmente per prevenire metastasi e recidive. In Toscana alcuni trattamenti complementari sono già inseriti nel percorso assistenziale oncologico, in particolare all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze e presso l’Azienda ospedaliera di Pisa.