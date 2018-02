Trovata morta donna scomparsa di Castra

La donna di 75 anni di Castra,frazione di Limite, scomparsa da ieri pomeriggio, è stata trovata priva di vita durante le ricerche condotte dai vigli del fuoco.

È stato trovata morta la 75enne di Castra, frazione del comune di Capraia e Limite (Firenze), scomparsa dal primo pomeriggio di ieri. Il cadavere è stato rinvenuto durante delle ricerche condotte da vigili del fuoco, carabinieri e volontari e che proseguivano ininterrottamente dalla serata di ieri.

I sanitari del 118, intervenuti intorno alle 14.15, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per cercare la 75enne era stato utilizzato anche l’elicottero dei vigili del fuoco di stanza ad Arezzo ed erano arrivati i colleghi del nucleo Speleo alpino fluviale di Firenze, per controllare alcune zone di un torrente non raggiungibili a piedi.

Il corpo è stato ritrovato nell’area sottostante la vecchia chiesa di Castra, particolarmente boschiva e dove si trova anche un antico ponte di origini romane sul rio della Botta. Il cadavere, secondo quanto si apprende, si trovava immerso nell’acqua del torrente. L’ipotesi del suicidio è la pista principale, ma altre sono ancora al vaglio degli inquirenti.