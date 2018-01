Tre feriti e otto intossicati per fiamme in appartamento a Prato

Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera in un appartamento di due piani in via Marini a Prato, nella Chinatown della città.

Complessivamente il 118 ha assistito 11 persone, molte delle quali intossicate dal fumo. I vigili del fuoco, intervenuti anche dal distaccamento di Montemurlo, hanno evacuato con l’ausilio dell’autoscala sei persone.

Complessivamente sono 6 le persone trasportate negli ospedali di Prato e Firenze con ustioni o per intossicazione. Il più grave, in codice rosso, è un uomo di 46 anni. Gli altri, due donne e tre uomini di età compresa tra i 23 e i 47 anni, sono stati trasferiti in codice 2 al pronto soccorso di Prato e di Careggi, a Firenze. Sarebbero tutti componenti di una stessa famiglia di origine cinese che abitava al secondo piano dello stabile dove si sono sviluppate le fiamme. Le altre 5 persone, assistite sul posto dal 118 per leggere intossicazioni, sono invece di origine magrebina e abitano al primo piano dell’immobile. Le fiamme sono già state spente dai vigili del fuoco: una squadra è impegnata ora per la bonifica e le verifiche tecniche. Sul posto anche i carabinieri di Prato.