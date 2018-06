Travolto da auto in controsenso, grave 68enne a Firenze

Il conducente della vettura, un turista Americano di 26 anni in vacanza a Firenze, si è giustificato con la polizia municipale dicendo di aver effettuato la svolta contromano poiché tratto in inganno dalle indicazioni del navigatore.

Ha imboccato una strada contromano a bordo di un’auto di grossa cilindrata appena presa a noleggio, investendo uno scooterista di 68 anni, poi portato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Palagio degli Spini, a Firenze.

Il 68enne che viaggiava a bordo del suo scooter è finito sotto l’auto, ed è stato portato in codice rosso all’ospedale dove è stata confermata la gravità delle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno contestato al 26enne due verbali:

il primo per non aver osservato la direzione obbligatoria stabilita dalla segnaletica stradale (41 euro) e il secondo per aver eseguito la svolta a sinistra non usando prudenza (41 euro e due punti sulla patente).

Inoltre gli agenti gli hanno ritirato la patente e, nel caso in cui le lesioni allo scooterista si confermassero gravi, per il giovane scatterà anche la denuncia per lesioni a seguito di sinistro stradale.