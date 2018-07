Trattore si ribalta in Valdichiana, muore pensionato

Civitella in Valdichiana, in provincia di Arezzo, un uomo è morto domenica mattina schiacciato dal trattore che si è ribaltato durante il lavoro nei campi.

La vittima si chiamava Enrico Gori, aveva 70 anni, era un pensionato e stava lavorando con il trattore in un terreno vicino a casa, a Ciggiano di Civitella in Valdichiana.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 10:00, per cause da accertare, l’uomo ha perduto il controllo del mezzo che poi si è ribaltato finendo per schiacciarlo.

Sul posto è arrivato il 118 ma ogni soccorso è purtroppo risultato inutile, sul posto sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso sul luogo dell’incidente.