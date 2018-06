Tramvia, P. Vecchio conferma: linea 3 pronta per fine giugno

Lo ha chiarito l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, rispondendo in Consiglio comunale alle domande d’attualità di Forza Italia e M5S sulla tramvia. “Comune, Gest (la società che gestisce le linee tramviarie) e Tram spa (la società che gestisce i lavori) sono tutti pronti.

Ad oggi la nuova linea 3 della tramvia (stazione-Careggi) a Firenze “è pronta per la messa in esercizio sabato 30 giugno”. Lo ha chiarito l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, rispondendo in Consiglio comunale alle domande d’attualità di Forza Italia e M5S sulla tramvia. “Comune, Gest (la società che gestisce le linee tramviarie) e Tram spa (la società che gestisce i lavori) sono tutti pronti. Sono state realizzate prove e collaudi, adesso resta solo da attendere sviluppi dall’apposita Commissione per la sicurezza del ministero delle Infrastrutture dovremmo sapere per giovedì se ci sarà il via libera”.

Rispondendo alle domande sulle conseguenze della sospensione dei lavori da parte di alcune ditte in subappalto della linea 2 per ritardi nei pagamenti, l’assessore ha spiegato che “in questo caso il preesercizio è stato programmato per agosto; ad ora tale programma non è cambiato”. Quanto al tema del pagamento alle ditte, Giorgetti ha aggiunto che “Tram sta trattenendo risorse per saldare i debiti direttamente con subappaltatori: oggi al riguardo ci sarà un incontro con le banche, ma, ribadisco, è un tema che riguarda le risorse private. Quelle pubbliche le abbiamo regolarmente e puntualmente erogate”.