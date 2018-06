Tramvia, Nardella: “verso sblocco pagamenti ditte linea 2”

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando con i cronisti che in Palazzo Vecchiogli chiedevano dell’incontro di ieri tra le banche e le società coinvolte nei lavori della nuova linea tramviaria.

“Il Consorzio Tram ha fatto sapere che comincia a sbloccarsi la questione bancaria collegata alle aziende della linea 2”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando con i cronisti che in Palazzo Vecchio gli chiedevano dell’incontro di ieri tra le banche e le società coinvolte nei lavori della nuova linea tramviaria, dedicato alla questione dei ritardi dei pagamenti di alcune ditte che operano in subappalto. Proprio per questo motivo, tali aziende, nei giorni scorsi, avevano annunciato la sospensione dei loro servizi.

Ad oggi la nuova linea 3 della tramvia (stazione-Careggi) a Firenze “è pronta per la messa in esercizio sabato 30 giugno”. Lo ha chiarito l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, rispondendo in Consiglio comunale alle domande d’attualità di Forza Italia e M5S sulla tramvia. “Comune, Gest (la società che gestisce le linee tramviarie) e Tram spa (la società che gestisce i lavori) sono tutti pronti. Sono state realizzate prove e collaudi, adesso resta solo da attendere sviluppi dall’apposita Commissione per la sicurezza del ministero delle Infrastrutture dovremmo sapere per giovedì se ci sarà il via libera”.