Tramvia, Nardella: “linea 3 pronta ma serve ok governo”

A spiegarlo, oggi al Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, è stato il sindaco Dario Nardella.

Gest, la società che gestisce il servizio sulle linee tramviarie a Firenze, ha comunicato che è “ritenuta sufficiente l’ultima parte di pre-esercizio sulla linea 3 della tramvia per assicurarne piena funzionalità”. A spiegarlo, oggi al Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, è stato il sindaco Dario Nardella.

“Da oggi, praticamente, siamo pronti a partire con la linea 3 in ogni momento – ha detto Nardella -, per quanto riguarda il lavoro del Comune, dei tecnici e del gestore siamo a posto; siam pronti a partire anche domani mattina”. L’ultimo tassello mancante è il via libera della commissione del ministero delle Infrastrutture.

“Abbiamo fiducia nella commissione ministeriale – ha aggiunto il sindaco- però non sta a noi indicare il giorno. L’importante comunque è partire”.