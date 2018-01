Tramvia, modifiche della viabilità rotatoria San Donato

Firenze, annunciate dall’assessore al traffico Stefano Giorgetti, alcune modifiche della viabilità per cantieri tramvia alla rotatoria San Donato a Novoli, che entreranno in vigore lunedì sera. Già predisposta segnaletica per percorsi alternativi.

Inizieranno lunedì 15 gennaio i lavori di completamento delle sistemazioni urbanistiche nella zona della rotatoria tra via di Novoli e via Forlanini che, al termine, avrà la configurazione prevista a tramvia funzionante.

I provvedimenti scatteranno dalle 21 e saranno in vigore fino al 29 gennaio. Le modifiche più significative sono la chiusura della corsia che consente ai veicoli provenienti da via di Novoli di raggiungere via Forlanini e il restringimento di carreggiata sulla direttrice in ingresso città (da due a una corsia) in corrispondenza della rotatoria e dell’intersezione tra viale Redi e via Maragliano. È stata predisposta una segnaletica ad hoc per indicare ai veicoli i percorsi alternativi.

Cambiamenti anche per quanto riguarda la fermata dell’Ataf attualmente collocata nel tratto dove sarà istituito il restringimento di carreggiata: la fermata per le linee 22 e 57 viene spostata in via Maragliano fra viale Redi e via Boccherini all’inizio della corsia preferenziale, quella delle linee 56 e 60 traslocherà in viale Redi fra via Maragliano e via Monteverdi (ovvero subito dopo che le linee hanno girato a destra dal Ponte San Donato).

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’assessore Giorgetti: