Tramvia: in arrivo (altri) 30 mln per nuove linee

Firenze, spiega Palazzo Vecchio in una nota, è una delle sette città destinatarie di queste risorse: nel capoluogo toscano saranno utilizzate per ampliare le linee del sistema già progettate. Il finanziamento va ad aggiungersi a quello precedente di 47 milioni, assegnati con il decreto del dicembre scorso e agli ulteriori 148,4 disponibili (100 dello Sblocca Italia e 48,4 del Patto per Firenze) e agli 80 milioni di fondi comunitari per l’ulteriore sviluppo delle linee tramviarie

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato un decreto di riparto di 191,026 milioni di euro del “fondo per migliorare l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il materiale rotabile”. “Continuiamo a investire risorse per la cura del ferro nelle città metropolitane e per il trasporto dei pendolari – commenta in una nota Delrio – per migliorare la sostenibilità e la qualità di vita nelle città”. I 191 milioni sono stati ripartiti tra le metropolitane di sette città (Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Catania). In particolare, 40 milioni vanno alla metrotranvia Milano-Limbiate, secondo lotto, 38 milioni per la linea 6 della metro di Napoli, tratta Mostra-Arsenale- Campegna e 36,4 milioni alla metro C di Roma, tratta T3, per la fornitura di 4 treni.