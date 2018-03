Tramvia Firenze: vagoni su linea 2

I vagoni della tramvia sono arrivati sui binari nuova linea 2. Questa notte i convogli sono stati trasportati dal deposito di villa Costanza a Scandicci (Firenze) a Novoli, nel cantiere del nuovo tracciato che collegherà la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella all’aeroporto di Peretola.

Come già è avvenuto nelle scorse settimane per i vagoni della linea 3 della tramvia (stazione Smn-Rifredi), nel giro di alcuni giorni inizieranno le prime prove di collaudo per testare il funzionamento del tracciato con i convogli. La linea dovrebbe essere operativa per il servizio entro la fine di agosto. Ad attendere l’arrivo del convoglio a Novoli, intorno alla mezzanotte, c’erano il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. “Eccola! È arrivato il nuovo tram anche sulla linea 2 – ha twittato in diretta il sindaco Dario Nardella postando una foto del mezzo – andiamo avanti che fra pochi mesi potremmo salire tutti sui nuovi tram”. Nessun problema è stato registrato lungo il percorso. Il nuovo Sirio, prodotto da Hitachi nelle officine di Pistoia, è una evoluzione di quelli già circolanti sulla Linea 1: lungo 32 metri, largo 2,40 metri, alto 3,30 metri e pesa circa 80 tonnellate. Il sindaco ha ricordato che al momento sono confermati i tempi delineati nelle ultime riunioni, ovvero la messa in esercizio della linea 2 entro il prossimo mese di agosto e l’avvio della linea 3 a fine giugno.