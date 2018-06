Tramvia Firenze, subappalto sospende lavori per ritardi nei pagamenti

Le imprese subappaltatrici della Linea 2 della Tramvia di Firenze scrivono in una nota che è incerto il completamento dell’ opera.

Le imprese subappaltatrici della Linea 2 della Tramvia di Firenze annunciano la sospensione dei lavori a causa di “gravi ritardi nei pagamenti da parte di Grandi Lavori Fincosit Spa”, l’impresa esecutrice. Tale situazione “determina pesantissimi riflessi sulle aziende e sulle maestranze e pone incertezza in ordine al completamento dell’opera”, scrivono in una nota Consorzio Stabile Gst, Calenzano Asfalti, Jacini Srl, Ies Fratelli Massai, Varvarito Lavori.

“Le subappaltatrici – si legge – fino ad oggi si sono fatte esclusivo carico delle inefficienze e degli inadempimenti di terzi, ma ora sono costrette, necessariamente, a sospendere i lavori non risultando più oggettivamente sostenibile la prosecuzione degli stessi. Si impone a questo punto una profonda riflessione in quanti, a vario titolo, hanno responsabilità per quanto verificatosi, risultando coinvolta la realizzazione di una importante opera per la città di Firenze”.

“La situazione è seria, drammatica, critica: ci sto dietro da più di un mese. Abbiamo chiesto a Glf, esecutrice principale dei lavori sulla linea 2, di poter subentrarle nei pagamenti, erogando soldi direttamente alle ditte subappaltatrici. Ci hanno dato autorizzazione per una prima tranche, adesso siamo, da alcuni giorni devo dire, in attesa della loro autorizzazione per una seconda, che al momento però non arriva”. Così il presidente di Tram spa, Fabrizio Bartaloni, commenta la sospensione dei lavori a causa di “gravi ritardi nei pagamenti da parte di Grandi Lavori Fincosit Spa” annunciata dalle ditte subappaltatrici.

“Cercheremo di promuovere un incontro con le banche e con il Comune, che è molto preoccupato. La situazione è già critica. Già pochi giorni di ritardo causano grossi problemi. Stiamo facendo tutto il possibile”.