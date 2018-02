Tramvia Firenze: Nardella, sull’opera nessuno ha rubato 1 euro

Sulla tramvia di Firenze, il sindaco Nardella ha dichiarato: “Su quest’opera pubblica, nessuno ha rubato un’euro; è un’opera pubblica in cui non c’è stata una vicenda, fino ad ora, di carattere giudiziario, di corruzione, di furti o furberie. E’ un’opera pubblica che si sta concludendo senza un minimo problema di questo tipo. E non mi sembra così scontato”. Rispondendo alla domanda se il costo complessivo per la realizzazione delle nuove linee 2 e 3 fosse di 425 milioni di euro, il sindaco ha detto che “il dato è corretto perchè comprensivo del costo dei tram; ma esclusi i tram il costo è di 340 milioni di euro. E la linea 1 è costata 265 milioni euro”, ha aggiunto. Il costo al km, ha poi proseguito, “è abbastanza alto, perchè la tramvia passa nelle strade del centro di Firenze. Dunque si tratta di un intervento di realizzazione molto complesso dal punto di vista tecnico, ingegneristico. Ma non ci sono maggiorazioni, aumenti; e poi dobbiamo vedere il costo al passeggero, che è calcolato in 17 euro. Sulla linea 1 è 20 euro; a Bergamo, 35 euro; Palermo, 114 euro. La questione è se i soldi spesi sono spesi bene, se poi i cittadini la usano o no”.