Tramvia Firenze, lunedì mattina si accende l’ultimo semaforo della linea 3

La settimana prossima in programma anche interventi sui binari in via di Novoli e alla pubblica illuminazione in piazza Vieusseux e piazza Leopolda

Lunedì 25 giugno alle 7.30 è in programma l’accensione dell’impianto semaforico della tramvia in largo Alinari-piazza Stazione. Contestualmente sarà attivata la nuova circolazione con la chiusura dell’attuale by-pass che permette ai veicoli provenienti da largo Alinari di attraversare i binari. I flussi veicolari saranno convogliati nelle due corsie ricavate internamente alle tre sedi tranviarie in piazza Stazione. La settimana prossima saranno effettuati anche alcuni interventi sulle linee. Per lavori sui binari da lunedì 25 a giovedì 28 giugno saranno istituiti restringimenti di carreggiata all’incrocio tra via Allori e via di Novoli per i veicoli provenienti dal lato di viale Guidoni (orario 7-18). Sempre da lunedì inizieranno alcuni lavori all’impianto di illuminazione pubblica in piazza Vieusseux, piazza Leopoldo, viale Milton e in corrispondenza del ponte provvisorio. Fino al 10 luglio previsti restringimenti di carreggiata per fasi (dalle 7 alle 18).