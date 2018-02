Traghetto urta banchina all’Elba

Portoferraio, un traghetto della compagnia Toremar ha urtato la banchina mentre stava effettuando la manovra di ormeggio al porto di Portoferraio, all’Elba (Livorno).

L’incidente si è verificato accaduto martedì sera intorno alle 21:45, secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, non ci sono state conseguenze per i 90 passeggeri e l’equipaggio ma si sono avuti solo danni alla nave traghetto ed alla banchina.

L’incidente ha visto coinvolto la motonave di linea Rio Marina Bella, impiegata nel servizio di linea che collega il capoluogo elbano al porto di Piombino.

Le cause dell’incidente sono al momento da chiarire ma è stato disposto il fermo della motonave.

In seguito all’urto, si spiega in un comunicato, il nostromo del porto e ulteriore personale della guardia costiera elbana si è recato a bordo del traghetto per svolgere accertamenti e acquisire maggiori informazioni, anche con l’ausilio dei tecnici del Registro navale Italiano, il cui intervento è stato disposto ai fini della tutela della sicurezza della navigazione.