Tragedia Cascine, prosciolto dipendente comunale Firenze

L’incidente avvenne in un viale delle Cascine mentre la zia conduceva la nipote sul passeggino verso una manifestazione: nel procedere, un ramo si staccò da un bagolaro di circa 80 anni proprio mentre zia e nipote transitavano in quel punto e furono travolte. Dagli accertamenti è emerso che il bagolaro era rimasto danneggiato da un temporale nei giorni precedenti. La forestale ritenne che la causa del distacco fosse ‘meccanica’. Il ramo era in contropendenza rispetto al fusto che pesava dai 500 ai 700 chili e che era lungo 14 metri.