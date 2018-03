Traffico Firenze: ghiaccio, Tir, un torrente esondato e dopo la neve arriva la paralisi

Forse qualcuno avrà pensato, si stava meglio ieri con la neve, nell’affrontare la giornata di traffico, code e blocchi che oggi ha caratterizzato le principali arterie viarie intorno a Firenze. Traffico in tilti infatti a causa del ghiaccio, del filtraggio dei Tir, dell’esondazione di un torrente e di un incidente mortale sull’A1.

Dopo la quiete della neve la tempesta del ghiaccio, potremmo sintetizzare così i due giorni totalmente differenti per quanto riguarda il traffico su gomma. Sì perché se per i pendolari la giornata della nevicata di ieri è stata caratterizzata da cancellazioni e ritardi, per gli automobilisti la giornata campale è stata oggi.

Il ghiaccio, ha reso difficile la circolazione sulle autostrade e in città. Sin dalle prime ore del mattino abbiamo segnalato grazie anche ai nostri ascoltatori code all’altezza di alcuni caselli dell’A1 come Certosa in uscita dalla Firenze Siena e a Scandicci e all’allacciamento con l’A11. A mandare in tilt il traffico i tir incolonnati all’ingresso dell’autostrada, a causa dei filtraggi effettuati per il maltempo dalla polstrada all’altezza del casello di Firenze Nord, lungo la Fi-Pi-Li, la superstrada Siena-Firenze e lungo la direttrice che introduce all’autostrada all’altezza del casello di Calenzano.

E siccome i guai non vengono mai da soli, al disagio per il ghiaccio ci si è messa pure la chiusura per alcune ore di una corsia all’incrocio tra viale IX Agosto e viale Guidoni, in entrata, per l’incendio di un cavo dell’alta tensione sotto la carreggiata danneggiando parzialmente l’asfalto e l’esondazione di un torrente nella zona di Firenze Scandicci, che ha interessato parzialmente anche l’autostrada provocando 11 km di coda.