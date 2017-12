Toscana, Università: garantite borse studio tutti aventi diritto

Borse di studio erogate a tutti gli aventi diritto e ad un numero sempre maggiore di studenti, incremento del numero di alloggi disponibili nelle residenze universitarie e aumento del contributo affitto, mantenimento del numero di pasti consumati nelle mense e miglioramento della qualità, riduzione dei costi di gestione e funzionamento.

Lo sforzo della Regione Toscana ha garantito, anche nel 2017, un forte investimento sul diritto allo studio universitario. A certificarlo è il bilancio di previsione 2018 appena approvato dell’Azienda regionale per il diritto allo studio.

“La Toscana è una Regione – spiega la vice presidente e assessore alla cultura università e ricerca Monica Barni – che anche nell’anno accademico 2017-2018 assegnerà le borse di

studio a tutti gli studenti idonei. Nonostante la crescente difficoltà a reperire le risorse, ci siamo fatti un punto di impegno nel mantenere inalterato questo traguardo, fondamentale

per rendere davvero concreto un diritto sancito dalla nostra Costituzione”. La Toscana, spiega ancora l’assessore in una nota, ha “aumentato le borse servizi per coloro che non

rientrano nelle fasce di reddito previste per la borsa e investito in generale su alloggi e mense e introdotto la carta unica dello studente per omogeneizzare i servizi in tutti gli

atenei della regione. L’investimento su questo fronte è cresciuto, con una spesa aggiuntiva di circa 1 milione e mezzo rispetto allo scorso anno. A fronte di ciò, la minima riduzione

sul valore complessivo della borsa, che non supera un valore medio di 80 euro, ci sembra una misura sostenibile pur di non dover negare a qualcuno il beneficio”.

Nell’anno accademico 2017-18 sarà garantita come negli anni passati la borsa di studio alla totalità degli aventi diritto, ovvero a 14.700 studenti, 200 in più rispetto allo scorso anno e

una spesa prevista di oltre 48 milioni di euro. Nelle residenze universitarie i posti in più sono 91, 4.706 in totale. Nel 2019 è poi prevista la conclusione dell’intervento di costruzione del Campus in viale Morgagni a Firenze per altri 120 alloggi e, nel

2020, del complesso di San Cataldo a Pisa per ulteriori 241.

L’Azienda continuerà ad erogare anche nel 2018 circa 4 milioni di pasti nelle mense universitarie della Toscana. A queste iniziative se ne aggiungono altre che interessano tutti

gli studenti a partire dalle misure varate dall’Ardsu e inserite nel progetto regionale Giovanisì e l’introduzione della carta nica degli studenti.