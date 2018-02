In Toscana più selfie con cani che con familiari o amici

Huawei ha condotto una ricerca dalla quale emerge che in Europa i soggetti preferiti degli scatti social sono i cani. Toscana una delle regioni al top in Europa.

Lo studio è stato condotto da Huawei realizzato su un campione di oltre 9.500 cinofili in tutta Europa. L’Italia è il Paese europeo in cui si scattano più foto: in media 312 l’anno. E i genovesi sono quelli che ne scattano di più: realizzano infatti più di una foto al giorno con una media di 7,08 a settimana; seguono Roma (6,93 foto a settimana) e Palermo (6,58 foto a settimana)

Non solo cani famosi. Dedicare un profilo social al proprio cane è diventata una vera moda. Il 48.9% dei proprietari di cani in Italia ha dichiarato di aver già avuto o di avere in programma di creare un profilo dedicato per il suo amico a quattro zampe, un numero che supera di gran lunga la media europea (33%).

In media, circa 200 foto di cani vengono scattate ogni anno dai padroni di tutta Europa. Il soggetto più amato in Europa? Il Labrador.

Fra le regioni la Toscana di piazza terza dietro a Friuli e Sicilia guadagno la medaglia di bronzo per “cinofilia”

