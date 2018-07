Turismo: Italia-Nepal, Giani e Banchelli della Regione Toscana incontrano Santosh Karki

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani ha ricevuto nei giorni scorsi Santosh Karki, imprenditore e rappresentate del ‘Kgh Group’ del Nepal. Karki è stato accompagnato anche dal ciclo-ambasciatore della Toscana Marco Banchelli.

Il rappresentante del ‘Kgh Group’ Karki si trova in Italia per promuovere una nuova particolare proposta di turismo verso il nostro paese e per relazionare sull’attività di adozione bambini presso Ong e famiglie di origine.

Banchelli inoltre ha colto l’opportunità per la consegna di un ‘simbolo’ della sua missione tra Italia e Nepal, conclusione ufficiale della tappa ‘Orme di pace’ che proprio dalla sede del Consiglio regionale era iniziata lo scorso mese di gennaio.

L’incontro ha visto tra l’altro rinnovare l’invito allo stesso presidente ad una sua prossima visita nelle terre dell’Himalaya, ma è stato soprattutto un primo contatto per illustrare idee e potenziali sviluppi verso un concreto inizio di scambio culturale, turistico, gastronomico tra l’Italia, con la Toscana e Firenze in particolare, ed il Nepal.

Un progetto che già nel corso di questo anno 2018 dovrebbe muovere i suoi primi passi e che il presidente Eugenio Giani ha voluto sottolineare da subito nella sua importanza, anche con una certa ufficialità di questo incontro, volendo ricevere il saluto e la targa ricordo proprio sotto il Gonfalone della regione Toscana.