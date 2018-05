Toscana, Dati Indire: 91,7 diplomati Its trova lavoro dopo 1 anno 

Il 91,7% dei diplomati negli Istituti tecnici superiori (Its) toscani trova lavoro a un anno dalla fine del percorso, una percentuale più alta rispetto alla media nazionale (82,5%), e nel 95,5% dei casi gli occupati trovano lavoro in un’area coerente con il percorso concluso (il dato a livello nazionale è pari all’87,3%): è quanto spiega in una nota Indire, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con riferimento ai percorsi conclusi fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016.

In Toscana sono 7 gli Its su 95 totali in tutta Italia, con 34 percorsi formativi attivi e 806 studenti e studentesse attualmente iscritti. Tre delle Fondazioni ItS toscane fanno parte dell’area tecnologica Nuove tecnologie del made in Italy (negli ambiti sistema agro-alimentare, sistema moda e sistema meccanica); una si riferisce all’area tecnologica Efficienza energetica; una alla Mobilità sostenibile; una riguarda le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo; una alle Nuove tecnologie della vita.

“Cinque anni fa – rileva il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi – quando abbiamo iniziato, il post diploma quasi non esisteva, adesso è una realtà che offre ai ragazzi immense opportunità. I risultati degli Its toscani confermano in pieno quello che è l’andamento di tutto il sistema. Per proseguire è doveroso non tornare indietro, non togliere le risorse destinate, casomai aumentarle ancora e chiedere al sistema aziendale e produttivo quali saranno le figure richieste.

Con l’aumento dei fondi decisi dal Governo nell’ultima legge di stabilità, da 13 milioni di euro l’anno a 35 milioni a decorrere dal 2020, si è voluto investire ancora per incrementare e migliorare i numeri” e “I dati del monitoraggio – dichiara il presidente di Indire Giovanni Biondi – confermano il rapporto virtuoso tra gli Its e le imprese in Toscana”.

“La Regione Toscana – ha commentato l’assessore regionale a istruzione e formazione Cristina Grieco – ha individuato nei percorsi Its una priorità di intervento per la strategia formativa regionale, anche in relazione agli obiettivi di Industria 4.0. Ci puntiamo così tanto che abbiamo triplicato gli investimenti: solo nel prossimo anno accademico – conclude -partiranno circa 20 percorsi”.