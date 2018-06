Toscana: arrivano vigili quartiere e forze private su treni 

Vigili di quartiere, polizia privata a bordo di treni e autobus, e anche nei pronto soccorso, per garantire maggiore sicurezza in Toscana. Sono i provvedimenti della Regione illustrati oggi dal governatore Enrico Rossi alla presenza, tra gli altri, del presidente di Anci Toscana, e sindaco di Prato, Matteo Biffoni.

Per questi progetti, ha sottolineato Rossi, la Regione metterà a disposizione 4-5 milioni. Il primo provvedimento è l’istituzione di vigili di quartiere che 24 ore su 24, sette giorni su sette, presidieranno le situazione più critiche nelle città toscane. “Questi vigili dovranno essere messi in raccordo con prefetture e forze dell’ordine. Se partiamo ora pensiamo che a inizio dell’anno nuovo l’esperienza possa cominciare” ha dichiarato il presidente della regione Toscana Enrico Rossi. che ha aggiunto: “non è competenza della Regione ma vogliamo aiutare i comuni su questo fronte”. A questa misura, ha spiegato ancora il governatore, si aggiungeranno altri interventi, che porteremo in Giunta tra dieci giorni, per prevedere “anche la polizia privata a bordo dei treni, e poi anche sugli autobus, in aggiunta alle forze dell’ordine e a altre misure già in atto”.

“Individueremo fasce orarie e treni soggetti a maggiori tensioni sul fronte della sicurezza e su quelle interverremo. Pensiamo inoltre di sviluppare un’App dedicata” ha dichiarato il governatore.