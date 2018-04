Toscana: amministratori minacciati, 19 casi

I dati diffusi da Anci sono contenuti nel settimo rapporto ‘Amministratori sotto tiro’ presentato dall’associazione Avviso Pubblico a Roma, uno studio in cui vengono elencate le minacce e le intimidazioni mafiose e criminali nei confronti degli amministratori locali e di persone che operano all’interno della Pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la Toscana, i 19 casi registrati nel 2017 sono suddivisi tra la provincia di Pisa (7) e quelle di Lucca (6), Firenze (5) e Arezzo (1). A Castelnuovo di Val Cecina il sindaco Alberto Ferrini, riporta la nota di Anci, ha reso noto di aver ricevuto per mesi una serie di messaggi intimidatori. Prima alcune lettere minatorie inviate alla sua persona e ai dipendenti comunali, successivamente la profanazione delle tombe dei nonni.

Intimidazioni reiterate anche alla sindaca di Cascina, Susanna Ceccardi, prima con insulti sui social e poi con l’invio di una lettera anonima di minacce contenente un proiettile calibro 28. A Porcari il consigliere comunale David Del Prete è stato aggredito fisicamente nella sua abitazione da un uomo che in precedenza l’aveva offeso sui social. Ad Empoli una svastica è stata disegnata sul monumento che ricorda i deportati nei lager nazisti. Poche settimane dopo, un uomo stilizzato impiccato e la scritta ‘sindaco’ è stata rinvenuta sull’asfalto di una strada nel centro di Empoli.

Dal Rapporto annuale sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana, indagine realizzata dalla Scuola Normale di Pisa e promossa dalla Regione, emerge poi, spiega Anci, un quadro in cui la Toscana, “pur risultando meno infiltrata dalle attività mafiose di quanto non siano altre regioni circostanti, non può permettersi di dormire sonni tranquilli”.