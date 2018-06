Toscana al primo posto per affitto case vacanza lusso

Secondo un’indagine del portale CaseVacanza.it la domanda di affitti brevi a cinque stelle rappresenta oggi il 6,5% di tutte le richieste, mentre l’offerta dimostra come ancora il mercato non copra l’interesse dei turisti, tanto che gli annunci di lusso rappresentano appena il 2,5% del totale. Toscana è la regione più “lussuosa”.

La classifica della domanda d’affitto lussuoso trova al primo posto la Toscana con il 14% delle richieste, Puglia e Campania si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto delle regioni più prenotate, raccogliendo il 12% e il 10% della domanda. A pari merito con la Puglia si è piazzata la Lombardia, con il 12%. Ultima della top 5 è la Sicilia, con il 9% delle prenotazioni.

Riguardo invece all’offerta di immobili di lusso, la Toscana mantiene il primato (17%), la Sicilia guasagna un secondo posto (13%) seguita da: Puglia (12%) e Lazio (10%). La metà degli immobili di lusso in locazione si concentra in appena quattro regioni italiane.

«Possiamo ancora definirla una nicchia di mercato”, dichiara Francesco Lorenzani, CEO di Feries Srl “ma il segmento delle case vacanza di lusso è destinato ad aumentare. Lo dimostra un’offerta che non copre ancora il volume della domanda. Certamente nei prossimi anni crescerà l’interesse di potenziali investitori, considerando anche la capacità di spesa di chi affitta questo tipo di alloggi, più alta dell’80% rispetto alla media registrata nelle case vacanza italiane».

Campo da tennis, jacuzzi, piscina, biliardo ma anche maggiordomo, chef e guida turistica: sono solo alcuni dei benefit a disposizione di chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza di lusso. Dall’analisi del portale è emerso che la superficie media di questi immobili superi i 160 metri quadrati, contro gli “appena” 75 delle abitazioni medie.

Sono affiti di breve periodo: chi sceglie di alloggiare in una casa vacanza di lusso lo fa mediamente per sette giorni e viaggia in piccoli gruppi, composti da circa 4 persone. Per un soggiorno di questo tipo la spesa settimanale è pari a una media di 1.250 euro.