Toscana, 16,3 mln da Inail per progetti sicurezza

Firenze, l’Inail erogherà alle imprese toscane 16,3 milioni di euro con il bando Isi 2017, per contribuire alla realizzazione di progetti volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel “click day”, dello scorso 14 giugno, si legge in una nota dell’Inail, sono state 1.158 le richieste complessive delle imprese, in aumento rispetto all’anno precedente: di queste, 220 sono state ammesse al finanziamento.

“Il sistema di finanziamento Isi si conferma così un importante strumento di sostegno economico alle imprese per raggiungere standard di sicurezza più elevati”, afferma l’Inail, secondo cui i dati di quest’anno “testimoniano il crescente interesse delle aziende per la tutela della salute e protezione dei lavoratori, con una particolare attenzione alla bonifica da rischio amianto, e la volontà di costruire ‘modelli’ imprenditoriali più sicuri e tecnologicamente avanzati nella convinzione che la miglior sicurezza si traduca in maggior competitività”.