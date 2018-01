Da Torino a Firenze in bus con 1/2 chilo di droga, arrestata 31enne

Gli agenti della polfer di Firenze hanno sequestrato mezzo chilogrammo di droga (eroina e cocaina) e arrestato una donna di 31 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Arrivata in pullman da Torino, intorno alle 7.30, e scesa nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, la donna di origine nigeriana, che non aveva bagagli ha attirato l’attenzione degli agenti in borghese che l’hanno seguita mentre attraversava la stessa

stazione uscendo dalla parte opposta.

Entrata in un locale attiguo, si è incontrata con un suo connazionale, poi risultato estraneo. All’uscita gli agenti li hanno fermati e per identificarli. Mentre cercava i documenti in uno zainetto la 31enne ha cercato di nascondere il contenuto. Una mossa che ha insospettito ancor di più i poliziotti che, nel corso di una perquisizione, hanno trovato 5 brik da succo di frutta incelofanati. All’interno ciascuno nascondeva 8 ovuli, per un totale di mezzo chilo di droga.

Su ogni brick erano segnate le quantità, il tipo (eroina o cocaina) e alcune sigle in codice. Le stesse sigle poi ritrovate nel suo cellulare. Sul mercato la droga avrebbe avuto fruttato circa 20 mila euro. La donna è poi stata trasferita al carcere di Sollicciano.