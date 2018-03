Toccafondi: interpellanza su parole Balzerani a Firenze

“Come primo atto da deputato fiorentino ho deciso di presentare una interpellanza su quanto ha detto Barabara Balzerani a Firenze pochi giorni fa”. Lo annuncia il deputato fiorentino Gabriele Toccafondi dopo la parole pronunciate dalla ex Br Balzerani presentando il suo libro al centro sociale Cpa di Firenze.

“Parole senza senso che hanno offeso tutta Italia – aggiunge Toccafondi in una nota -, e soprattutto chi non ha più un padre, un marito, un figlio per la violenza delle Brigate rosse. Parole che abbiamo sentito ancora più oltraggiose perché dette nel giorno del 40mo anniversario del rapimento del presidente Moro, e pronunciate dentro uno stabile di proprietà dell’amministrazione comunale, che prontamente il Consiglio comunale ha chiesto di far sgomberare”.

Per il deputato, “ci deve far preoccupare che una ex brigatista mai pentita ne dissociata continui a parlare di lotta armata, e che dopo 50 anni pensi di dare lezioni sugli anni più drammatici della nostra democrazia criticando i figli delle vittime”. “Poche voci a Firenze si sono alzate per condannare e non lasciar correre quel gesto e quelle parole – conclude -, anche per questo ho deciso di depositare una interpellanza, perché questo Paese ha

bisogno di buonsenso e responsabilità non di demagogia e cattivi maestri”.