TMM: assemblea per ipotesi cooperativa lavoratori

Braccini (Cgil): “a seguito di approfondita discussione, l’assemblea dei lavoratori ha dato mandato a costituire il comitato promotore in modo da poter iniziare ad esplorare se vi sono le condizioni – a seguito di approfondita indagine tecnica, economica, commerciale e progettuale – per poter costituire una cooperativa industriale”.

La Cgil ha diramato un comunicato in cui si spiega che si é svolta oggi l’assemblea dei lavoratori TMM di Pontedera presso il presidio, alla presenza anche del responsabile della Lega cooperative toscana, per discutere l’ipotesi di poter costituire una cooperativa al fine di poter continuare a produrre marmitte a Pontedera.

La lotta democratica dei lavoratori TMM segna un alto esempio di coesione sociale, unità e moralità, mettendo in evidenza che la fabbrica é anche un luogo sociale – sottolinea la Cgil – Siamo stupiti invece della lettera scritta dal liquidatore della TMM a tutti i lavoratori, sia per i contenuti che per il palese intento intimidatorio, precisando che non accettiamo minacce e ricatti da parte di nessuno.

I lavoratori TMM in questi 5 mesi di presidio hanno sempre tenuto un comportamento responsabile e nel rispetto della piena legalità, lottando democraticamente e con onore, dando un esempio di dignità anche a chi li ha sbattuti fuori dall’azienda senza il minimo ritegno e rispetto.