Tirrenia: getta 150 kg di scarti edili da furgone, denunciato

E’ stato fermato dalla Guarda di Finanza e poi denunciato, il gestore di uno stabilimento balneare a Tirrenia che scaricava i rifiuti in una discarica abusiva.

Stava effettuando lavori di manutenzione e ristrutturazione nello stabilimento balneare in gestione a Tirrenia (Pisa), e si è disfatto illecitamente dei materiali di scarto scaricandoli lungo la strada comunale dell’Alzaia in località Tombolo, nei pressi di un’altra area usata come discarica, già sequestrata dai finanzieri della stazione navale di Livorno, invece di conferirli presso una discarica autorizzata.

Così un uomo di 57 anni, di Firenze, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione di rifiuti non autorizzata e per invasione di terreni ed edifici. I militari lo hanno fermato mentre era intento a scaricare i rifiuti da un furgone, gettandoli ai lati della strada. Sequestrati oltre 150 kg di materiale edile vario, tra pannelli in legno, porte e pezzi di cabine dello stabilimento balneare.