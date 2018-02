Tir con carico tubi si ribalta, stop Aurelia nel Grossetano

Un tir che trasportava tubi innocenti si è ribaltato sull’Aurelia al chilometro 158 in direzione Livorno subito dopo lo svincolo per Fonteblanda (Grosseto). L’autista è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto in condizioni non gravi.

La corsia nord dell'Aurelia è stata chiusa al traffico a causa del materiale, i tubi innocenti, disperso in terra; anche la corsia sud è stata momentaneamente chiusa nella corsia di sorpasso, per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto è arrivata l'autoguru dei vigili del fuoco. L'autista del tir, che è stato sbalzato fuori dal finestrino, non è grave ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.