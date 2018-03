The Who Live At The Fillmore East 1968: 50 anni fa il concerto, ora per la prima volta l’intera performance

Entrambe le serate del 5 e 6 Aprile vennero registrate dal manager degli Who Kit Lambert con l’intenzione di pubblicarle come quarto album dopo The Who Sell Out e prima di Tommy. Purtroppo ci furono dei problemi tecnici nel primo concerto e solo parte dello show finì su nastro; la seconda serata venne invece registrata interamente ed ora lo show è stato restaurato e mixato da Bob Pridden, ingegnere del suono dell’intero tour.

In occasione del 50° anniversario di quegli spettacoli leggendari, le registrazioni finora inedite saranno pubblicate in doppio CD e triplo LP.

Nei primi anni ’70 il concerto era circolato come bootleg ed è tuttora considerato tra i fan come il Santo Graal dei loro live show, paragonabile al leggendario “Live At Leeds”; The Who Live At The Fillmore East 1968, ora con una qualità del suono ottimale, servirà ad accrescere ulteriormente la reputazione degli Who come il miglior live act di quel periodo.

In Live At The Fillmore East 1968 ci sono ben 3 cover di brani di Eddie Cochran, My Way, Summertime Blues e C’Mon Everybody ed è inoltre presente la loro versione di Fortune Teller, oltre alle straordinarie A Quick One eMy Generation che sono diventate una jam di 30 minuti che culmina nella distruzione sul palco della chitarra e della batteria.