Terrorismo: scarcerato da Sollicciano, espulso

Un 28enne originario del Marocco, nato a Tunisi, ritenuto contiguo ad ambienti dell’estremismo islamico, è stato espulso con accompagnamento alla frontiera. Lo fa sapere il Viminale.

Detenuto per reati comuni, l’uomo è stato sottoposto al monitoraggio durante la permanenza in carcere per reati comuni in quanto risultava “vicino” all’attentatore di Berlino Anis Amri, conosciuto in una precedente detenzione.

Scarcerato qualche giorno fa da Sollicciano (Firenze), è stato rimpatriato in Tunisia. Si tratta della 57esima espulsione di quest’anno nei confronti di soggetti contigui ad ambienti dell’estremismo islamico; la 294esima dal 2015.