Terremoto: scossa 2.1 in Versilia, nessun danno

Una scossa di terremoto si è verificata stamani sul territorio di Camaiore (Lucca), in Versilia.

Secondo l’Ingv il sisma è stato di magnitudo 2.1 e gli strumenti l’hanno registrato alle 8.09 a circa sei chilometri di profondità. Al momento non risultano danni. Molte persone hanno avvertito il terremoto soprattutto nel centro della cittadina ma anche nei paesi di Pieve, Fondi, Marignana, Capezzano Pianore,Vado, Badia, Pontemazzori e Gombitelli.

A seguito della scossa di terremoto di questa mattina l’amministrazione comunale ha disposto una serie di controlli per verificare la possibile presenza di danni nelle scuole e negli edifici pubblici. La verifica non ha al momento evidenziato danni e non sono previste ordinanze di chiusura scuole. In due scuole elementari e medie cittadine alcuni genitori hanno preferito, a causa del sisma, far entrare in aula con qualche minuto di ritardo i propri figli. Pochi quelli che invece hanno scelto di riportarli a casa.