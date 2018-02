Terme: M5s,stop a dismissioni si crei ‘Terme di Toscana spa’

E’ la proposta avanzata dal capogruppo M5s in Consiglio regionale Gabriele Bianchi, che annuncia una mozione in merito

Dare vita a una società a capitale regionale, denominandola ‘Terme di Toscana spa’, che acquisisca le partecipazioni detenute dalla Regione nelle terme di Montecatini, di Casciana e in quelle di Chianciano Immobiliare, con il compito di tutelare e valorizzare i beni immobili di tali realtà. E’ la proposta avanzata dal capogruppo M5s in Consiglio regionale Gabriele Bianchi, che annuncia una mozione in merito. “Il duo Pd-Rossi (Leu) vuole svendere le quote delle terme in mano regionale per pagare i debiti – spiega in una nota -, e ritrovarsi come unica liquidazione non denaro da reinvestire ma alcuni immobili termali. Uno scenario inaccettabile che sarebbe emblema del fallimento sociale, economico e finanziario del piano di razionalizzazione regionale” delle partecipate. Bianchi spiega che “per questo abbiamo proposto la creazione di un contenitore aziendale, a capitale interamente regionale. Questa società potrebbe anche non nascere dal nulla ma prodursi dal cambio di denominazione e ragione sociale di Terme di Montecatini in Terme di Toscana spa, agendo poi per incorporazione del patrimonio immobiliare in quota regionale delle altre aziende termali toscane”. “Questa operazione non è nuova – conclude -, è stata già realizzata in Friuli Venezia Giulia, mantenendo in capo alla nuova società unica anche la gestione degli impianti che invece, a nostro avviso dovrebbe essere privatizzata”.