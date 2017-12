Tenax il party di Natale

Tempo di baci sotto il vischio e brindisi anche nel club fiorentino: lunedì 25 dicembre apertura straordinaria del Tenax per festeggiare il Natale con una serata che renda onore al clubbing made in Italy. In consolle: Alex Neri, Luca Donzelli e Philip & Cole

Dopo la 24 ore no-stop di cibo, parenti e giochi di società, lunedì 25 dicembre dalle 22.30 il Tenax (via Pratese 46, Firenze. Ingresso 15/20 €) apre le porte per festeggiare con il suo pubblico uno dei giorni più importanti dell’anno. Sul palco una squadra totalmente targata Tenax con Alex Neri, Luca Donzelli, Philip & Cole.

In apertura, il dj set di Alex Neri. Conteso dai migliori club del mondo, da Tokyo a San Francisco, passando per le notti infinite di Ibiza, con i “suoi” Planet Funk, Alex Neri ha firmato superhit come Who Said, Chase the Sun e Inside all the People. Richiestissimo ovunque, tra 2001 e 2002 porta i Planet Funk sui palchi di Mtv Ibiza, Heineken Jammin’ Festival e Festivalbar; arriveranno poi nomination come Best Italian Act agli Mtv European Music Awards Barcelona e tre premi all’Italian Music Awards 2002: “Miglior Gruppo”, “Miglior Rivelazione” e “Miglior Artista Dance”. Tra il successo planetario e gli esordi a 13 anni come dj nel club del padre, Alex Neri cresce musicalmente tra house, new wave, electro e funk. La sua attitudine dance si affermerà poi nella scena internazionale grazie al progetto Kamasutra, con cui firmerà remix per Jestofunk, Club Freaks e Future Forces. Da sempre innovativo e precursore di sonorità altre, i suoi dj set combinano sperimentazione e ricerca sonora con il meglio della popolar house music. Basta pronunciare il suo nome e il dancefloor si riempie, la folla va in delirio e Alex Neri lo sa bene.

A seguire, un altro celebre DJ Resident del Tenax, Luca Donzelli: grande passione, stile ricercato e attenzione maniacale per ogni dettaglio, sono i valori che lo hanno sempre contraddistinto, fin da quando, non ancora ventenne, muoveva i primi passi nel mondo del clubbing. Grazie ai suoi set coinvolgenti e originali, si distingue da anni nel mondo dell’elettronica.

In chiusura, un dj set a quattro mani realizzato da Philip & Cole. Con Philipp la club culture non ha segreti né limiti: ne prende il lato più coinvolgente, appassionante ed esaltante e lo riporta in musica. Ormai indispensabile punto di riferimento per la scena di Firenze ed in particolare del Tenax, Philipp ha all’attivo l’organizzazione di numerosi eventi di successo. I suoi dj set sono l’espressione di una combinazione perfetta tra tecnica, creatività e un’innata capacità di trovare una forte empatia con il pubblico.

In consolle anche Cole dj: nel corso degli anni, ha guadagnato il rispetto del pubblico e della critica; la sua tecnica si avvicina a un suono decisamente underground. Suonando con i più famosi dj internazionali, in occasione dei migliori eventi e festival in Italia e all’estero, è riuscito a conquistarsi un posto d’onore nella scena elettronica contemporanea.

INFO Tenax via Pratese 46, Firenze – apertura porte ore 22.30 – ingresso (vietato ai minori di 18 anni) 15/20 €