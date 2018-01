Il primo evento del 2018 al Tenax è dedicato a Niccolò Ciatti, ucciso nell’agosto scorso in una discoteca di Lloret de Mar. Parte del ricavato sarà devoluto alla famiglia del giovane a sostegno delle spese legali che sta affrontando. “Teniamo viva la memoria di Niccolò”.

Era il 12 agosto 2017 quando Niccolò Ciatti moriva in seguito ad una violenta aggressione da parte di 3 ragazzi ceceni in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna). Come riportano le cronache, la giustizia deve ancora fare il suo corso: uno degli aggressori al momento risulta in carcere in Spagna in attesa del processo, mentre gli altri due sono indagati a piede libero. Una vicenda drammatica che adesso vede la famiglia di Niccolò impegnata sul fronte legale dove, per ovvi motivi, sta affrontando ingenti spese.

Per questo motivo il Tenax ha deciso di ribattezzare il suo primo evento del 2018, previsto per sabato 6 gennaio, con il titolo “Tenax & Friends per Niccolò Ciatti”: un’iniziativa in cui parte del ricavato sarà devoluto alla famiglia di Niccolò Ciatti a sostegno delle spese legali.

“ Niccolò aveva soltanto 22 anni, viveva a Scandicci ed era un affezionato frequentatore del nostro club” – affermano i soci del Tenax – “con questa iniziativa, che abbiamo deciso di organizzare di comune accordo con la famiglia e con gli amici di Niccolò, ci auguriamo di tener viva la memoria di questo ragazzo che, come tanti altri ragazzi e ragazze, quella sera si trovava in discoteca soltanto per divertirsi. Durante la serata sarà possibile contribuire ulteriormente alle spese della famiglia Ciatti con delle donazioni libere in un’apposita postazione ”.

Il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, che sarà presente all’evento aggiunge: “Vorrei ringraziare la sensibilità e la solidarietà che la proprietà del Tenax ha dimostrato nei nostri confronti e nei confronti di Niccolò. Per mio figlio la discoteca era un luogo di divertimento, di aggregazione, di ritrovo, di compagnia. Un luogo dove stare insieme per ballare e per fare amicizia. Mi auguro che quello che è successo a mio figlio possa servire a far capire che la vita è unica e che una volta arrivati fino a questo punto non si può più tornare indietro, e che facendo così si distrugge, non solo la vita di un ragazzo, ma anche la propria. E poi per cosa? Per niente”.

L’iniziativa vedrà come ospiti il dj producer toscano di fama internazionale Fabio Florido e la rivelazione della scena elettronica fiorentina Black Angus, un nuovo progetto musicale di Benjamin Pratesi e Simone Romaniello.

Nato a Prato, Fabio Florido è un giovane emergente che negli ultimi anni si è contraddistinto per essere diventato resident dell’Enter di Ibiza, evento dove lo ha voluto fortemente il suo mentore, ovvero Richie Hawtin. Assiduo frequentatore della nightlife toscana e del Tenax fin da giovanissimo, Fabio Florido risiede attualmente a Berlino, cuore pulsante dell’elettronica europea e internazionale. A soli 19 anni inizia, quasi per gioco, a mettere le mani sui software di produzione musicale. Forte dei suo studi accademici (ha studiato al Conservatorio) e della sua passione per il clubbing, scopre così il suo talento e, dopo aver vissuto per 4 anni a Londra, si traferisce a Ibiza dove inizia a lavorare con lo staff di Richie Hawtin. La sua musica raggiunge le orecchie di Hawtin che successivamente lo vuole come resident nella main room dello Space di Ibiza per la “ENTER. Week 3”. Da lì in poi la svolta. Il suo talento lo porta ad esibirsi di fronte alla platee dei festival Awakenings, Sonus e Tomorrowland e nei più prestigiosi club europei, tra cui ovviamente anche il Tenax. Le sue produzioni, in virtù del riconoscimento di Richie Hawtin (ma anche di Dubfire, Luigi Madonna e Sasha Carassi) vengono pubblicate su importanti etichette europee, tra queste: Black Swan, Night Light Records e Minus.