Teatro Puccini: Pupi di Stac presenta Gli animali riconoscenti

Uno spettacolo per bambini, domani 4 febbraio alle ore 16.45, al Teatro Puccini di Firenze, con Pupi di Stac che presenta lo spettacolo Gli animali riconoscenti, di Laura Poli, con la regia e le musiche di Enrico Spinelli.

Lo spettacolo Gli animali riconoscenti racconta le avventure di un giovane pastore che tenta l’impresa di sposare la figlia del Re! Per superare le tre classiche e difficilissime prove non fa affidamento su particolari doti di ardimento e abilità: l’arma vincente è la gratitudine degli amici animali da lui aiutate durante il viaggio dalla campagna in città. Il lavoro è più che mai costruito per il pubblico dei più piccini: non compaiono orchi, maghi e streghe, ci sono emozioni ma non paure, gli animali sono protagonisti. I bimbi verranno chiamati in causa per dare voce e movimento alle bestiole che chiederanno loro un intervento ed un aiuto fondamentali per il successo dello spettacolo. Le bambine daranno vita ad una estemporanea processione di principesse.