Teatro Florida: una serata con Antonio Tabucchi

Venerdì 12 gennaio, la serata che inaugura il venticinquennale di attività di Versiliadanza, si aprirà al Teatro cantiere Florida con un incontro, alle ore 18:45, e lo spettacolo “Goodbye Mr Nightingale”, alle ore 21, per ricordare Antonio Tabucchi.

Versiliadanza per anni ha lavorato sull’opera dell’autore toscano, Antonio Tabucchi, prima fonte della ricerca coreografica di Angela Torriani Evangelisti che, con Arebours (1993), si ispirò al romanzo Notturno Indiano. Dalla scomparsa dello scrittore, nel marzo 2012, la coreografa insieme all’attore Gianluigi Tosto ha proceduto per tappe nella rilettura di Tabucchi in più occasioni (Festival Lunatica, Festa della Toscana, Estate Fiorentina, al Teatro Cantiere Florida e al Festival FIND di Cagliari) affrontando i temi principali della sua scrittura come il viaggio, il rovescio o il tempo, per approdare alla creazione di teatro, parola e danza con lo spettacolo Goodbye Mr Nightingale – Una serata con Antonio Tabucchi, in programma venerdì 12 con replica sabato 13 alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze.

Lo spettacolo di e con Angela Torriani Evangelisti e Gianluigi Tosto, accompagnati in scena dal gruppo di lettori della BiblioteCaNova, tra teatro, danza e letteratura è incentrato su testi di Antonio Tabucchi ed attraversa molte delle opere principali dello scrittore come Il gioco del rovescio, Sostiene Pereira, Autobiografie Altrui, Requiem, Piccoli equivoci senza importanza, I volatili del Beato Angelico, in un continuo gioco di specchi, rimandi e relazioni tra le due figure principali in scena.

Tabucchi era scrittore che viveva il suo tempo e ne solcava le contraddizioni da cittadino e intellettuale. La sua opera, costituita da saggi, romanzi, articoli e critica letteraria, partecipazione al dibattito politico in Italia e in Portogallo, e relazioni coi tanti studenti che hanno avuto l’opportunità di seguire i suoi corsi universitari, fa da sponda immaginifica al suo impegno civile. Venerdì 12 gennaio alle 18:45 nel foyer del Teatro Cantiere Florida, prima dello spettacolo, si terrà un incontro pubblico con lo scrittore Athos Bigongiali, la docente universitaria di lingua e letteratura francese Sandra Toroni e il giornalista Domenico Guarino, amici, allievi e collaboratori dello scrittore. All’incontro sarà presente anche Massimiliano Angori, Sindaco di Vecchiano, Comune che ha acquistato la casa natale dello scrittore con il progetto di realizzare una biblioteca e centro culturale a lui dedicato.

A seguire “apericena” da Tè e caffè e alle 21 lo spettacolo Goodbye Mr Nightingale.

Nato a Pisa nel 1943 Antonio Tabucchi è stato una delle figure di spicco della letteratura contemporanea; narratore, autore di teatro, saggista, docente di letteratura portoghese, traduttore, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, dove i suoilibri sono stati tradotti in più di quaranta lingue. Docente universitario, amante e profondo conoscitore della cultura e della letteratura portoghese, che lo ha affascinato fin da giovanissimo, è stato il curatore italiano dell’opera di Pessoa, che ha contribuito a far conoscere in Italia. Ha collaborato, negli anni, con i più importanti quotidiani italiani e stranieri e con importanti riviste letterarie e di attualità. Della sua attività di scrittore sono noti al grande pubblico Notturno indiano, vincitore in Francia del premio “Médicis étranger” e Sostiene Pereira, per il quale ha vinto il premio Campiello, entrambi trasformati poi in film di successo, da Alain Corneau il primo e da Roberto Faenza il secondo, grazie a una delle ultime impareggiabili interpretazioni di Marcello Mastroianni.

L’evento che inaugura il venticinquennale di attività di Versiliadanza, è realizzato in collaborazione con i lettori della BiblioteCaNova Isolotto ed è una produzione Versiliadanza con il sostegno di Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo/MiBACT, Comune di Firenze e la collaborazione del Teatro Cantiere Florida e della BiblioteCaNova Isolotto e Consiglio di Quartiere 4.

Info e prenotazioni :

[email protected] / www.teatroflorida.it