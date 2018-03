Tav: Rfi a sindacati, presto ok per scavo del tunnel Firenze

Entro le prossime settimane dovrebbero arrivare gli ultimi permessi per iniziare lo scavo del tunnel per il sottoattraversamento Tav di Firenze, ha riferito Rfi stamattina a una delegazione di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, secondo quanto riportano i sindacati. Continuano gli scioperi dei lavoratori di Condotte.

Durante l’incontro di questa mattina con la delegazione dei sindacati, la società “ha rassicurato i sindacati – si legge in una nota – sulla volontà di andare avanti, sottolineando l’intenzione di portare a termine l’opera” del tunnel per il sottoatraversamento Tav di Firenze,”già finanziata”, e si è anche detta “disponibile a partecipare a tavoli per trovare una soluzione al pagamento degli stipendi”, visto che è da pagare ancora la mensilità di febbraio, e ad oggi non ci sono risposte su quando avverrà. Oggi i lavoratori di Condotte,che sono ancora in sciopero, sono partiti dal cantiere della stazione Foster per raggiungere la sede fiorentina di Rfi in viale Fratelli Rosselli. I lavoratori di Condotte hanno deciso di andare avanti con la protesta anche domani, 22 marzo, per il terzo giorno consecutivo di sciopero: alle 14 saranno in presidio in piazza Duomo a Firenze, dove si svolgerà un incontro tra sindacati, Regione Toscana e Nodavia per parlare del futuro del cantiere