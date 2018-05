Tav, M5s: “fermarsi e puntare sul progetto di superficie”

Lo afferma il presidente del gruppo M5s in Consiglio regionale Giacomo Giannarelli.”Il 21 marzo scorso avevo lanciato una proposta per recuperare la credibilità delle istituzioni sull’eterno caso del sottoattraversamento Tav Firenze”.

“Ci è arrivata la risposta ieri”, continua Giannarelli, “la Giunta regionale dice che si va avanti, tutto confermato, e in più nel buco Foster ci mettono autobus e tramvia”. “Peccato che serva una variante progettuale, ad oggi mai approvata, che dovrebbe poi essere sottoposta a tutte le valutazioni ambientali perché presenterebbe una modifica sostanziale al progetto”.

“La nostra proposta è stop”, aggiunge in una nota, “fermiamoci e sviluppiamo il progetto di superficie, secondo l’idea avanzata dall’Università di Firenze anni fa e mai presa in considerazione da Regione Toscana, Rfi, Governo e Comune di Firenze. Ci ascolteranno stavolta? Vedremo”.

Per Giannarelli, “intanto ci preoccupa la questione lavoratori: vengono pagati? Se così non fosse servono tutele sociali, e faremo proposta per loro impegno in altri cantieri toscani”.