TAV e Aeroporto, Nardella contro Toninelli: “Firenze le vuole”

“Firenze vuole portare a termine le opere pubbliche decise da anni e attese da troppo tempo, per le quali sono stati impegnati soldi pubblici ed energie. E’ in gioco lo sviluppo di un pezzo intero della Toscana, e il futuro dei prossimi 50 anni dei fiorentini, non è più il momento della tattica politica, è il momento della serietà e dell’azione”.

Così il sindaco di Firenze Dario Nardella commenta le affermazioni sulle infrastrutture toscane in corso di realizzazione del ministro Danilo Toninelli.

“Non si possono lasciare nell’incertezza migliaia di cittadini e lavoratori, a cominciare dalla questione dell’alta velocità, sulla quale il ministro Toninelli ha solo espresso critiche, senza avanzare alcuna proposta costruttiva e senza offrire alcun elemento di certezza”, aggiunge Nardella.

“Se il ministro userà le opere pubbliche di Firenze per fini esclusivamente politici che hanno come conseguenza il blocco totale della città – prosegue ancora il sindaco – noi ci opporremo con tutte le forze e i mezzi per difenderla da quello che consideriamo un vero e proprio attacco. Se invece Toninelli lavorerà nell’interesse generale del Paese e della città, ci troverà pronti a collaborare concretamente. In questo senso, prendo atto della disponibilità del ministro ad un confronto che mi aspetto avvenga al più presto”.