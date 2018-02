Tav, Delrio: a Firenze nodo sbloccato, progetto riparte

Delrio ha affermato: “La realizzazione del nodo Tav a Firenze è cosa sbloccata, quindi non la metterei tra le cose ferme, la metterei tra le cose sbloccate di cui tra poco vedrete la realizzazione. Abbiamo trovato una soluzione per la stazione Foster, la soluzione giusta con un grande lavoro con l’amministrazione comunale e con la Regione. Ci sono i tempi di adattamento e la ripartenza del progetto”.

“Bersani? Penso che non sia bene informato”, ha risposto Delrio ai cronisti che gli hanno chiesto un commento alle parole del leader di Leu Pierluigi Bersani, che ieri ha parlato di “inciucione già avanti” tra Pd e destra.

Il ministro ha aggiunto che in questa campagna elettorale “il problema vero è che non parliamo delle cose che interessano agli italiani, purtroppo. Si parla di promesse, di grandi sogni, ma non di scuola e sanità pubblica. Il Pd sta cercando di parlare di queste cose, di come rendere il lavoro più stabile, più dignitoso, potenziare l’università, la ricerca e le nostre imprese. Credo che si dovrebbe parlare di più della concretezza delle cose che siamo in grado di realizzare, dalle infrastrutture al trasporto dei pendolari. Mi pare che questo sia il vero problema: parliamo troppo poco di queste cose”.