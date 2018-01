Venerdì 19 gennaio sul palco del BUH arriva il live esplosivo di Cacao Mental: un progetto che fonde cumbia, musica elettronica e psichedelia, con brani che avvicinano la tradizione musicale latinoamericana a sonorità occidentali contemporanee. In chiusura Biga e Hugolini dj set

Venerdì 19 a partire dalle 22.30 Cacao Mental. Trio “cumbiadelico” italo-peruviano capeggiato da Stefano Iascone e Kit David Ramos con la collaborazione del chitarrista milanese Marco Pampaluna. Cacao Mental è un progetto che fonde cumbia, musica elettronica e psichedelia. La sua musica è un sentiero tracciato dal ritmo ancestrale della cumbia e delimitato da un linguaggio sonoro elettronico e moderno: un sincretismo per riconciliare l’Io tribale e primitivo con il rumore del mondo metropolitano. La voce selvaggia di Kit Ramos si sposa perfettamente con i ritmi incalzanti costruiti da Stefano Iascone e con le chitarre lisergiche di Pampaluna, creando espliciti rimandi ai mariachi, citazioni cinematiche o pura psichedelia.

Sabato 20 gennaio Eugenio in Via di Gioia. Salita agli onori del pubblico e della critica, la giovane band torinese è una fra le più interessanti realtà dell’indie italiano contemporaneo. La band presenterà il nuovo disco “Tutti su per Terra”, uscito il 14 aprile 2017 e presentato in anteprima durante la trasmissione Music Club condotta da John Vignola su Radio Rai 1. Anticipato a fine febbraio dal singolo “Giovani Illuminati”, entrato stabilmente a far parte della classifica “Viral Top 50 Italia” di Spotify, il disco è prodotto da Fabio Rizzo (Dimartino, Niccolò Carnesi) e Marco Libanore. Nove brani tra cantautorato e nu-folk che danno vita ad un immaginario artistico profondamente personale e a tratti stralunato. Un nuovo lavoro che racconta una relazione, quella tra l’uomo e il Mondo, del tutto rivoluzionata, capovolta, a testa in giù.

Corner Food

Una bella novità per quanto riguarda il cibo. Sarà infatti attivo un corner food dove poter mangiare cose buone in modo semplice e veloce: sandwiches, torte salate, taglieri e dolci fatti in casa. Il servizio sarà attivo durante tutta la serata e non sarà necessaria la prenotazione.