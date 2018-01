Successo di Tenax & Friends per Niccolò, il padre Luigi Ciatti “Divertirsi in sicurezza è possibile”

Il padre del ragazzo barbaramente ucciso in un pestaggio l’agosto scorso in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna ha scritto un lungo post di ringraziamento alla proprietà dello storico Club fiorentino e ai tanti giovani che hanno reso possibile una serata di divertimento e di impegno al fianco della famiglia nella lunga battaglia legale per chiedere giustizia per Niccolò.

Di seguito il post di Luigi Ciatti all’indomani della serata del 6 gennaio Tenax & Firends per Niccolò Ciatti, primo evento del 2018 del Club all’insegna della solidarietà e della sensibilizzazione verso il ‘divertimento in sicurezza’:

“Ieri sera siamo stati ospiti della discoteca Tenax di Firenze perché era la serata dedicata a Niccolò. Devo ringraziare la proprietà e tutto lo staff per l ‘accoglienza che ci hanno riservato. Ho verificato di persona come tutto può funzionare in una discoteca con la presenza di tanti ragazzi ma con uno staff organizzato, con gli adetti alla sicurezza in un numero più che sufficiente e ovviamente sempre presenti e ottimamente coordinati dal responsabile della sicurezza. Questi ragazzi sono stati molto coinvolti da quanto successo a Niccolò e lo hanno dimostrato sia con la loro solidarietà che con la loro professionalità. Se questo modo di lavorare e se questa professionalità fosse stata presente nella discoteca di Lloret de Mar Il mio Niccolò sarebbe ancora con me. Voglio anche ringraziare i tanti ragazzi che all’ entrata hanno dato il loro contributo alla raccolta fondi per Niccolò. Un grazie di cuore a tutti per la solidarietà e per la vostra vicinanza a noi e a Niccolò. Un abbraccio forte a tutti”.