Strage Viareggio: domani fischio treni in segno solidarietà

Per tutta la giornata di domani, in occasione del nono anniversario della strage di Viareggio tutti i treni che passeranno dalla stazione viareggina emetteranno lunghi e ripetuti fischi.

Tutti i treni che il 29/06 passernno dalla staizione di Viareggio (Lucca), emetteranno lunghi e ripetuti fischi, rituale effettuato annualmente dai ferrovieri in segno di solidarietà per le 32 vittime della strage avvenuta nel 2009.

Ne dà notizia ‘In marcia!’, rivista autogestita dai ferrovieri: “In questa dolorosa ricorrenza saremo, come ogni anno, a fianco ai familiari delle vittime ed alla città di Viareggio con i fischi dei nostri treni. Le autorità saranno informate che i fischi non sono di ‘allarme’ ma un segnale di solidarietà in occasione dell’anniversario”.

“Invitiamo quindi i macchinisti di tutti i treni in arrivo in partenza e in transito nella stazione di Viareggio”, si legge in una nota “durante tutta la giornata del 29 giugno, ad emettere lunghi e ripetuti fischi per far sentire l’affetto e la vicinanza di tutti i ferrovieri. I nostri fischi saranno l’abbraccio alla città ferita dalla strage e segneranno l’intera giornata, che sarà di riflessione e di mobilitazione”.

Per In marcia, “questo semplice gesto è il contributo dei ferrovieri alla memoria delle vittime ma è anche il modo per far sentire e ricordare a tutti che vogliamo più sicurezza sui binari e che su Viareggio vogliamo conoscere la verità e, assieme ai sopravvissuti, ai familiari ed alla città, siamo in attesa di giustizia. Dalle 20:45, saremo presenti al corteo-manifestazione dietro lo striscione ‘ferrovieri sicuri'”.