Stazione Terna a Vaiano, non si farà

Vaiano, in provincia di Prato, la nuova stazione Terna non si farà, lo ha annunciato con una nota il sindaco Primo Bosi.

Il sindaco di Vaiano ha avuto dallo staff tecnico di Terna la notizia che non c’è più l’esigenza di realizzare una nuova stazione elettrica, in quanto la necessità sarebbe stata superata grazie alla tecnologia.

“Inutile dire che sono contento – afferma Bosi -. Il no deciso espresso dalla comunità di Vaiano e la richiesta pressante di una soluzione alternativa hanno trovato una risposta che riempie tutti di soddisfazione. Questa notizia non è un fulmine a ciel sereno ma un bel raggio di sole per tutta la Vallata. L’ultimo confronto con Terna c’è stato in estate quando, per l’ennesima volta, avevo richiesto di trovare una strada alternativa alla stazione. La tecnologia avanzata e l’impegno di Terna hanno aiutato: è stata individuata una soluzione diffusa e non puntuale che permette di garantire la sicurezza della rete ed evitare il rischio di black out senza creare una nuova infrastruttura”.

L’ultimo no a Terna da parte del Comune di Vaiano era arrivato nel luglio 2017: con un’ampia relazione piena di osservazioni si sosteneva che la scelta di realizzare una nuova stazione doveva essere suffragata da dati certi e scientificamente sostenibili.

“La costruzione di una nuova stazione elettrica nel nostro territorio rappresenterebbe un ulteriore aggravio su una comunità che già da anni convive con due stazioni elettriche – affermava il sindaco Primo Bosi nel documento inviato ai vertici di Terna – Diciamo chiaramente che non ne vogliamo altre e che inviamo nuovamente Terna a verificare la sua indispensabilità per la sicurezza delle rete elettrica nazionale, tenendo ben presente che la fragilità ambientale che caratterizza il territorio comunale non consente di individuare localizzazioni adeguate alle esigenze richieste da un’opera così impattante”.