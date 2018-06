Spinelli su Bekaert: “Regione intervenga contro chiusura”

Lo chiede il capogruppo Mdp in Consiglio regionale Serena Spinelli che annuncia una mozione. Concorda anche Luca Lotti, deputato Pd che ha incontrato oggi gli operai della Bekaert.

“La cessione dello stabilimento Bekaert di Figline Valdarno è un fatto grave per il territorio, per gli oltre 300 dipendenti direttamente coinvolti, per i circa 100 lavoratori dell’indotto che rischiano di essere trascinati in questa drammatica vicenda. Chiedo alla Giunta regionale di fare ogni sforzo per il mantenimento del sito produttivo e dei livelli occupazionali”. Ha continuato Spinelli.

Spinelli, spiega una nota, chiede alla Regione, “di proseguire con l’impegno messo in campo finora affinché di concerto con i sindacati, presso il tavolo al Mise, si salvaguardino i livelli occupazionali. E di attivarsi in sede europea, data la natura sovranazionale dell’azienda operante anche in altri Paesi, in particolare Slovacchia, Romania e Belgio, per scongiurare la delocalizzazione della produzione”.

Da Spinelli “solidarietà agli oltre 300 lavoratori colpiti da questo modo ingiusto di fare impresa” e sostegno “ad ogni azione di protesta che insieme al sindacato vorranno portare avanti”. “La decisione di chiudere la sede figlinese della multinazionale belga – conclude – non è conseguenza né di un calo della produzione né, tantomeno, di una diminuzione delle commesse.

È una scelta che riflette le sole regole del profitto, tese a dislocare il lavoro dove la manodopera costa meno. Una decisione inaccettabile, a cui ci opponiamo e ci opporremo con ogni strumento a nostra disposizione”.